14 طعنة أنهت حياة الطفلة "ميرنا" داخل منزل أسرتها بمركز "مينا القمح" بمحافظة الشرقية، هذا ما جاء في التحريات والتحقيقات، التي أشارت إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة، ابن عم المجني عليها، وأنه مزق جسدها بسكين بعد أن شاهدته أثناء ممارسة الرذيلة مع سيدة من أهالي قرية كفر عبدالله عزيزة التابعة، فقرر قتلها خوفًا من الفضحية.

ألقي القبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة، التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت إليه تهمة القتل العمد وحيازة سلاح دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

بدأت الواقعة كانت بتلقي رئيس مباحث مركز منيا القمح، بلاغا من عامل بالعثور على ابنته مقتولة داخل منزل الأسرة بقرية "كفر عبدالله عزيزة" بمركز مينا القمح، وانتقل فريق من مباحث المركز تحت قيادة المقدم محمد فؤاد رئيس المباحث، وبدأت القوات إجراء المعاينة والفحص.

وتبين أنَّ ميرنا (16 سنة) مصابة 14 طعنة في الرقبة والصدر والظهر، وحضرت النيابة العامة، وأجرت مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وضبط وإحضار مرتكب الحادث، وبدأت في مناقشة أسرة الطفلة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

بالتزامن مع اتخاذ النيابة الإجراءات، كلف اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، فريق من المباحث، تحت إشراف العميد عمر رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي بالشرقية، لفحص المشتبه فيهم، ومراجعة الكاميرات القريبة من المنزل "مسرح الجريمة"، ومناقشة أسرتها وقاطني المنزل للتحديد مرتكب الواقعة.

بعد مرور 10 أيام من البحث والتحري، وفحص المشتبه فيهم، توصلت القوات إلى المشتبه فيه، وتبين أنه ابن عم المجني عليها، وأنه قتلها خوفا من فضح أمره، بعد أن شاهدته يمارس الرذيلة مع "سيدة متزوجة"، من أهالي القرية، وبدأت القوات في مواجهته بما جاء على لسان الشهود بأنه خرج من العقار وكان يبدو عليه الارتباك في وقت معاصر للواقعة.

وجرى اقتياد المشتبه فيه بارتكاب الجريمة إلى المركز، وبدأت القوات مناقشته، حول القتل ودوافعه، واعترف بقتل ابنة عمه، خوفا في الفضحية.

وجاء في محضر الشرطة أن الشاب العشريني المتهم بقتل ابنة عمه قال: "إنه على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة من أهالي القرية، وأنه كان يمارس معها الرذيلة مع سيدة في شقته، التي تقع في المنزل -مسرح الجريمة- والمجني عليها شاهدته في أثناء العلاقة، فقرر قتلها خوفَا من الفضحية".

وحرر المحضر اللازم بتفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.