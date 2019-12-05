أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بإيقاف إصدار تراخيص البناء بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام "هضبة الأهرام" لمدة 6 أشهر.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، وبالتزامن مع أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة بالكامل باعتبارها أحد المناطق المجاورة للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.

ووجّه المحافظ، رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم القيام بأعمال بناء مخالفة مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة في حينها.

وعلى جانب آخر، واصل محافظ الجيزة جولاته الميدانية، حيث استجاب لشكوى مواطن من قاطني شارع المسابك ببشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم لتضرره من سوء حالة الرصف ووجود طفح للصرف الصحي بالشارع، وإشغالات وتعديات للمحلات والمنشآت التجارية وتدني حالة مجمع مدارس بشتيل الابتدائية، وعلى الفور اتجه المحافظ إلى الشارع محل الشكوى ومعاينته لرصد مظاهر الإهمال الموجودة به.

وكلف رئيس مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع حي الوراق بمراجعة خطوط التنظيم بالشارع، وعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات المحلات الموجودة به، وتجريفه وتدعيمه بطبقة رمل سطحية، ولفت إلى عمل إنذارات لأصحاب المحلات الموجودة في الشارع، والتنبيه وعدم السماح لهم بالتعدي على الطريق العام والالتزام بخطوط التنظيم.

ولفت محافظ الجيزة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لوضع خطة عاجلة لحل مشكلات طفح الصرف الصحي المستمرة، ودراسة مدى إمكانية إدراجه ضمن خطط مشروعات الصرف لحاجة الشارع الملحة لرفع كفاءة خدمة الصرف له، وحتى يتسنى للمحافظة إدراجه ضمن خطط الرصف المستقبلية للنهوض بمستوى الخدمات به.

ووجّه مدير مديرية التربية والتعليم برفع كفاءة مجمع مدارس بشتيل الابتدائية وتطويره، وإزالة السلبيات الموجودة بالجهود الذاتية أو بالتنسيق مع المجتمع المدني، لافتا إلى أنّ المحافظة لا تدخر جهدا في حل شكاوى المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال جولة تفقدية، رافقه خلالها اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء طارق عبدالعظيم رئيس حي الوراق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.