أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين فقدان 4 أشخاص، أثر غرق مركب صيد قبالة المقاطعة صباح اليوم.

وذكرت سلطات مقاطعة فوجيان، في بيان اليوم، أن المركب كان يحمل 17 شخصا على متنه وغرق في المياه القريبة من شبه جزيرة "قولي" في مدينة "تشانجتشو" حوالي الساعة 6:43 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حيث تم إنقاذ 13 شخصا منهم ومازال هناك 4 أشخاص في عداد المفقودين.

وفي الهند، لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب 10 آخرون بجروح خطيرة، أثر اصطدام حافلة بشاحنة، اليوم، في مدينة "ريوا" بولاية ماديا براديش الواقعة وسط الهند.

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متوجهة من مدينة "ريوا" إلى مقاطعة "سيدهي"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، فيما لم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

العثور على 4 جثامين عقب انفجار منزل جنوب بولندا

وفي بولندا، عثرت فرق الإغاثة على جثامين 4 أشخاص تحت أنقاض منزل دمره انفجار وقع جراء تسرب للغاز جنوبي البلاد، فيما تتواصل الجهود للعثور على 4 أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، عن حاكم مقاطعة سيليزيا جاروسلاف فيتشوريك قوله: "إنه تم العثور على جثامين 4 أشخاص، بينهم طفل، ويواصل رجال الإنقاذ البحث تحت الأنقاض عن المفقودين" مشيرا إلى أن الطقس شديد البرودة ويصل إلى حد التجمد.

وأوضح رجال الإطفاء، أن 9 من أفراد عائلتين كانوا يقيمون في المنزل المكون من ثلاثة طوابق، وأن شخصا واحدا لم يكن في المنزل وقت وقوع الانفجار مساء أمس، فيما قال المتحدث باسم شركة الغاز البولندية أرتور ميشنيوفيتش، إن السلطات قطعت امتدادت الغاز عن جزء كبير من المدينة عقب الانفجار لأسباب أمنية.