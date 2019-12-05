تمكن قسم البحث الجنائي بإدارة تأمين المجرى الملاحي بالسويس التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سائق، مقيم بمحافظة المنيا، حال عبوره معدية الشط بالسويس مستقلاً سيارة نقل محملة بجوالات "كسر رخام" من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية.

وشبط بحوزة بداخل السيارة على (45 جوال كبير بداخلها 1127 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 3200 كيلوجرام مخبأة أسفل حمولة السيارة) كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي، و2 هاتف محمول".

وبمواجهة المذكور، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد النقل والاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.