يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني غدا الجمعة الموافق 6 ديسمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، الساعة 9 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على ملعب السلام، ويُحكم المباراة مصطفى غريال، ويمكن مشاهدة المباراة من تعليق حفيظ دراجي على قنوات "بي إن سبورتس".

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، للعودة للمنافسة على التأهل للدور المقبل، ويفتقد النادي الأهلي المدافع أيمن أشرف بعد طرده في المباراة الأولى أمام النجم الساحلي، كما يغيب الظهير الأيسر التونسي علي معلول عن المواجهة بسبب الإصابة.