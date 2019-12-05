قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم، إنه سيتم خفض عدد الوزارات بالحكومة العام المقبل، وذلك من أجل التركيز على استمرارية السياسة العامة وتحسين الخدمات.

وأضاف موريسون -في تصريح أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية- إنه سيجرى خفض عدد الوزارات إلى 14 وزارة بدلا من 18 بدءا من مطلع شهر فبراير المقبل، موضحا أنه يريد "أن تركز الخدمة العامة على إيصال الخدمات".

وأشار موريسون، إلى أنه رغم اعتزامه خفض وزارات الحكومة، فإنه لن يخفض عدد الوزراء، نافيا الحاجة لإجراء تعديل وزاري، وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيتم دمج وزارة التعليم مع وزارة التوظيف والأعمال الصغرى، ووزارة الزراعة مع وزارة البيئة، إلى جانب دمج وزارة الصناعة والابتكار والعلوم مع وزارة الطاقة.