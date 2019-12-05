هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة 165 منزلا منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص.

وقال المتحدث باسم منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران، إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي صعدت من سياسة هدم المنازل وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلا.

وأوضح جبران، أن البلدية تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحابها بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.

وأشار إلى أن إسرائيل ألغت جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولت على الكثير من الأراضي، كما أعلنت معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.