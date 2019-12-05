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فايق يهنئ المباركي على إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان في الكويت

فايق يهنئ المباركي على إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان في الكويت

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أشرف زكي رئيسا لأكاديمية الفنون

حكم نهائي بحبس أحمد عبدالله محمود سنتين بسبب "إيصال أمانة"

حكم نهائي بحبس أحمد عبدالله محمود سنتين بسبب "إيصال أمانة"

صور.. ممرضات "أسوان الجامعي" يتهمون المستشفى بالتسبب في وفاة زميلتهن

صور.. ممرضات "أسوان الجامعي" يتهمون المستشفى بالتسبب في وفاة زميلتهن

روسيا: حققنا هذا العام أدنى مستوى تضخم في تاريخنا الحديث

روسيا: حققنا هذا العام أدنى مستوى تضخم في تاريخنا الحديث

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الجيزة توقف تراخيص البناء في هضبة الأهرام 6 أشهر

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"عشان تركب العداد بشكل قانوني".. 5 خطوات يجب اتباعها قبل شراء شقة

الأرصاد تجيب على سؤال "الشتا إمتى؟": جاي يوم 21 ديسمبر

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