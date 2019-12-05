روسيا: حققنا هذا العام أدنى مستوى تضخم في تاريخنا الحديث

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفديف، اليوم، أن بلاده حققت في عام 2019 أدنى مستوى للتضخم في تاريخها الحديث.

وقال ميدفديف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن نسبة التضخم بروسيا في 2019 لن تتجاوز مع انتهاء السنة 3.8%، موضحا أن هذا المستوى هو "الأدنى في تاريخ الاتحاد الروسي" أي ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف ميدفديف، أن الاقتصاد الروسي شهد تطويرا في العام الجاري، لكن "ليس بالوتيرة المرجوة"، موضحا أن "النمو الأقصى الذي نتوقعه قد يصل مستوى يتراوح بين 1.3 إلى 1.5%".

وتابع رئيس الوزراء الروسي قائلا، إن للميزانية العامة لروسيا فائضا حاليا، متابعا: "ننطلق من أن فائض الميزانية سيبلغ نحو 1.8 من إجمالي الإنتاج الداخلي وهذا الأمر يعطينا قدرا ملموسا من الأمان ويتيح لنا التطلع إلى المستقبل بثقة".

وأشار المسؤول الروسي، إلى "أرقام جيدة" في مجال البطالة، موضحا أن مستواها في السنوات الأخيرة كانت نحو 5%، ومن المتوقع أن تتراوح بين 4.6 و4.7% مع نهاية عام 2019.