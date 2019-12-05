ساعدت دولة الإمارات، غذائيا أكثر من 3600 أسرة نازحة، في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذلك ضمن برنامج الاستجابة الإنسانية المتواصل، والذي يستهدف إغاثة الأسر النازحة والأشد فقرا، والمنكوبة جراء قصف مليشيا الحوثي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن المساعدات التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شملت سلالا غذائية متكاملة لأكثر من 1660 أسرة نازحة إلى مديرية الخوخة منها 1200 أسرة تسكن مخيم العليلي، و360 أسرة تسكن مخيم الوعرة، و100 أسرة تسكن في مخيمات مصغرة داخل أحواش في مركز المديرية، و155 أسرة تسكن في مخيم الحيمة التابعة لمديرية التحيتا.

وشملت البقية، الأسر الأشد فقرا في مناطق متفرقة على طول امتداد الساحل الغربي، وتعتمد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على مسح دقيق ومتجدد من فرق محلية متخصصة ومدربة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، واستيعاب النازحين الجدد، وجرى توزيع 93 ألف سلة غذائية، من بداية 2019، إلى اليوم.