أسفرت حملة أمنية شنتها أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 203 قطع أسلحة نارية بحوزة 182 متهما.

كما جرى تنفيذ 82 ألفا و817 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط 286 قضية مخدرات بحوزة 306 متهمين، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين وارتكبوا 8 حوادث، إلى جانب ضبط 50 هاربا، وضبط 25 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وضبط أيضا 313 دراجة نارية مخالفة، مع إعادة سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 29 ألفا و232 مخالفة مرورية، مع فحص 115 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم .

كما ضبطت الإدارة العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية 8 قضايا تهريب أبرزها (مكملات غذائية– ساعات يد- أجهزة تكييف- أدوات صحية- أجهزة تلفزيون- أدوات منزلية) بإجمالي 841 ألفا و702 جنيه.

وضبط أيضا قضيتي تهريب نقد بـ 455 ألفا و326 جنيه، وقضية تهريب عملات معدنية مختلفة وميدالية تذكارية ترجع لعصور مختلفة، وقضية تهريب أسلحة بيضاء، و62 قضية متنوعة أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين، عدم حمل بطاقة تحقيق شخصية، انتحال صفة).

كما ضبطت قوات الأمن 1312 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب تنفيذ 265 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا هجرة غير شرعية.