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قرار وزاري بإضفاء صفة النفع العام على جمعيات ومؤسسات خيرية

قرار وزاري بإضفاء صفة النفع العام على جمعيات ومؤسسات خيرية

حريق في مول تجاري بالسويس يلتهم عددا من محلات الملابس

حريق في مول تجاري بالسويس يلتهم عددا من محلات الملابس

 حملة مفاجئة على مخابز ومحلات الجزارة في بلطيم والبرلس

 حملة مفاجئة على مخابز ومحلات الجزارة في بلطيم والبرلس

الصين تؤكد مجددا ضرورة التمسك بحل الدولتين والأرض مقابل السلام

الصين تؤكد مجددا ضرورة التمسك بحل الدولتين والأرض مقابل السلام

خالد الصاوي ينشر صورته مع تامر حسني في كواليس "الفلوس"

خالد الصاوي ينشر صورته مع تامر حسني في كواليس "الفلوس"

البيئة لـ"مجلس المحافظين": رفعنا تراكمات من 35 موقعا بـ34.3 مليون جنيه

البيئة لـ"مجلس المحافظين": رفعنا تراكمات من 35 موقعا بـ34.3 مليون جنيه

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