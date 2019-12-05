الصين تؤكد مجددا ضرورة التمسك بحل الدولتين والأرض مقابل السلام

أكدت الصين مجددا، اليوم، دعمها للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التمسك بحزم بـ "حل الدولتين"، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، كأساس لحل القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بمقر الوزارة، تعليقا على مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول قضية فلسطين وموقف الصين ذي الصلة.

"يينج": الصين صديق وشريك وشقيق مخلص للشعب الفلسطيني

وقالت يينج، إن "الصين صديق وشريك وشقيق مخلص وجيد للشعب الفلسطيني، وتؤيد الصين بحزم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإن الصين داعم قوي للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي، ومن المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ومساعدة فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي والتنمية المشتركة".

وأوضحت أن الصين، تدعم التسوية السياسية للقضية الفلسطينية من خلال المفاوضات، وأنه يجب على جميع الأطراف التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتفادي تصاعد حدة المواجهات والصراعات، ومواصلة الالتزام بإعادة بناء الثقة المتبادلة وترسيخها، من أجل تهيئة الظروف المواتية لاستئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وتابعت المتحدثة الصينية قائلة، إن قضية فلسطين محورية للسلام في الشرق الأوسط، وأنه يجب التمسك بحزم بحل الدولتين ومبدأ "الأرض مقابل السلام".

وأشارت يينج، إلى أن الصين استضافت نهاية الأسبوع الماضي منتدى أمن الشرق الأوسط بالعاصمة بكين، حيث تم طرح مقترحات الصين حول تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومنها ضرورة التمسك بالعدالة والإنصاف، والتطبيق الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي حول قضايا الشرق الأوسط، وتعزيز كفاءة الأمم المتحدة، وقدراتها على المشاركة في معالجة الشؤون المتعلقة بالمنطقة، والالتزام بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.