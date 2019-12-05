أعلن البنك المركزي، اليوم، أن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لمدة عام في التاسع من ديسمبر الجاري.

وأضاف البنك، أنه ستتم تسوية العطاء في العاشر من ديسمبر، وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من ديسمبر 2020 وفقا لـ "رويترز".