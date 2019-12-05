قالت جيلان جبر الكاتبة المتخصصة فى الشأن اللبنانى، إنه لا يوجد خريطة واضحة لاختيار رئيس وزراء لبناني جديد، موضحةً أن الشارع ينتفض ويعترض على سمير الخطيب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "لا يمكن تسمية رئيس الحكومة قبل الاستشارات النيابية، وتأليف هذه الحكومة عليه الكثير من اللغط".

وتابعت: "من الواضح أن الحكومة القادمة، ستكون كسابقتها مع تغير الأسماء فقط، الحكومة كلها ستكون ممثلة للأحزاب، حتى لو كان أعضاؤها من المتخصصين، ولكن سيكونون تابعين للزعامات السياسية".

وأشارت، إلى أن وزير الخارجية اللبناني السابق يتحكم في المشهد، لافتةً في الوقت ذاته إلى أنه بات من الصعوبة بمكان، إقناع الشعب اللبناني باستقلالية القضاء، لأنه لم يكشف عن أي قضية فساد.

وأردفت، أن الهوة بين الشعب والسلطة السياسية أصبحت كبيرة: "المنتفضون طالبوا بحكومة مستقلة وإنقاذ وطني بعدد قليل من الوزراء، وليس 26 وزيرًا كما يشاع الآن".