حصل أحمد عبدالسلام الصحفي بجريدة "الوطن"، أمس الأول الأربعاء، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان "صورة إيران في المواقع الإلكترونية العربية: دراسة تحليلية كيفية".

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمود يوسف مصطفى أستاذ العلاقات العامة والإعلان، وكيل كلية الإعلام الأسبق، مشرفا ورئيسا، والدكتورة نرمين زكريا خضر أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية إعلام القاهرة، عميد كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، مناقشا، والدكتور محمود عبدالعاطي مسلم رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر.

الرسالة فندت تناول المواقع الإلكترونية المصرية والعربية لموضوعات إيران

وتناولت الرسالة أهم ملامح وأبعاد صورة إيران في عينة الدراسة، والتي اشتملت على مواقع إخبارية تمثل 4 دول عربية هي: مصر ولبنان وسوريا واليمن، اختلفت في توجهاتها الأيدولوجية نحو السياسة الإيرانية وتعاملها مع محيطها العربي.

واتفق أعضاء لجنة المناقشة على أهمية موضوع الرسالة، نظرا للدور السلبي لإيران على المستوى الإقليمي، وأهدافها لمد الفكر الشيعي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ودعمها لحركات وجماعات في المنطقة تعمل على تخريب هوية بعض الدول العربية، وأكدت لجنة المناقشة أن الصورة الإعلامية وكذلك الصورة القومية لإيران محط اهتمام ودراسة، باعتبار الإعلام أحد الوسائل التي تستطيع وقف تصدير الأفكار الإيرانية.

وخلال ساعة ونصف الساعة، قدم الباحث ملخصا عن رسالته وأهم النتائج التي توصل إليها وكذا أهم المقترحات للاستفادة من مجالات الصور الذهنية والقومية لإيران في الإعلام المصري خاصة الإلكتروني، الذي بات أكثر تأثيرا، وبعدها أفردت لجنة المناقشة في الحديث عن صورة إيران في المنطقة العربية.