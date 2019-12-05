عاقبت، اليوم الخميس، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط 7 متهمين حضوريا بالسجن 7 سنوات لكلا منهم في قضية اقتحام وحرق إدارة مرور مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، صيف عام 2013.

قال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بمعاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن 7 سنوات لكل منهم في واقعة حرق واقتحام إدارة مرور ملوي جنوب المحافظة عام 2013، فيما برأت المحكمة 2 من المتهمين لعدم كفاية الأدلة، واستندت المحكمة إلى الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة والعسكرية من بينها الانتماء لجماعة محظورة وتخريب منشآت شرطية وحكومية والتحريض على العنف والشغب.

وكانت المحكمة العسكرية قضت منتصف 2017 على العشرات من المتهمين بأحكام وصلت إلى السجن المؤبد والمشدد غيابيا وحضوريا، الذين تم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وأجلت ذات المحكمة محاكمة 17 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية متورطين في أحداث عنف بملوي وديرمواس ليوم 10 من الشهر الجاري، وقال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت للمرافعة عن بعض المتهمين باقتحام متحف ملوي واستراحة كنيسة دلجا ومجلس مدينة ملوي.