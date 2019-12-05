هيئة ميناء دمياط تجري إصلاحات للرصيف رقم 1

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنه أثناء قيام شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت ) بتنفيذ أعمال تطوير محطة الحاويات رقم 1 بميناء دمياط لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري قد حدث فتح لإحدى الخلايا المكونة للرصيف رقم 1 بالمحطة مما أدى إلى حدوث تجويف داخلي محدود داخل الرصيف.

وقالت الهيئة، في بيان إنه تم احتواء الموقف على الفور وجاري أعمال الإصلاح بمعرفة الشركة المنفذة. وأضاف بيان ميناء دمياط، أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة أو التراكي بالميناء نهائيا خاصة وأن الرصيف جاري تطويره ولايتراكي عليه أي سفينة حالياً.