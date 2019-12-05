قال الدكتور جمال عاطف عبد الغني، مدرس القانون المدني بكلية الحقوق بالمنيا، إن قانون تنظيم الجامعات أقر عقوبات إدارية وتأديبية على كل من يُتهم بالإساءة في استخدام وسائل السوشيال ميديا، وقد يصل لحد الفصل من الجامعة، مؤكدا أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة، تمتلك من الأدوات القانونية لمحاسبة ومعاقبة أي انحراف عن الواجب القيمي والأخلاقي والقانوني داخل الجامعة.

وأضاف أن القانون رسم حدود صارمة ألزمت مستخدمي وسائل النشر والاتصال بكافة وسائلها بالقيم والآخلاق التي تسود المجتمع وعدم استخدامها بما يضر الغير والمصالح العليا للدولة، وأقر عقوبة من يخالف ذلك بين السجن والحبس والغرامة، مستعرضًا العقوبات المقررة لكل وصف تجريمي وفقا لقانون العقوبات.

جاء ذلك خلال ندوة بكلية الفنون الجميلة بعنوان "السوشيال ميديا وأثرها السلبي على المرأة والمجتمع"، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وحاضر الندوة الدكتورة آمال عبدالغني أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، والدكتورة أميمة أحمد رمضان مدرس بقسم الاعلام كلية التربية النوعية، بحضور الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق نبيه وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريم ماهر منسق وحدة مناهضة العنف بكلية الفنون الجميلة.

وأوضحت د."أميمة رمضان" أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وأن قياس ذلك يتوقف على طريقة استخدامه، وأن الميثاق العلمي والمهني والأخلاقي للإعلام سواء كان مهنة أو ممارسة أو استخدام يفرض علينا قيم وضوابط مهنية وأخلاقية يجب التحلى بها عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً أن تلك الوسائل وجدت لمنفعة البشر بما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع.

واستعرضت د."آمال عبد الغني" الضوابط الدينية والآخلاقية لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، موضحةً أن الدين يُوجب علينا عدم الإضرار بالنفس أو الغير أو المجتمع عند استخدام المباحات الشرعية.