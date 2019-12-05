أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش سيتصدى بكل قوة للأطماع التركية في ليبيا، رافضا الاتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق حول المياه والأمن، موضحًا أن معركة الجيش الوطني مستمرة للقضاء على المجموعات الإرهابية.

وأضاف "المسماري"، خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أن الجيش الليبي يواجه بكل قوة تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيم القاعدة وحرمانها من إيجاد ملاذات آمنة داخل الأراضي الليبية، وحرمانها من إيجاد قواعد نحو المنطقة الإقليمية ودول أخرى، مستطردًا: "سنحارب بكل قوة الاتفاق الذي عقده السراج مع تركيا".

وتابع: "ما زلنا نرفض ما تم توقيعه من اتفاقية بين رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج والأتراك، وسنتصدى بكل قوة عسكرية لمنع اختراق السيادة الليبية ولن نسمح أبدا بزج ليبيا في أي صراع دولي مهما كان".

واستطرد: "قمنا باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل إعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب الليبي، فالقوات المسلحة الليبية تتقدم في كافة قواطع العمليات في الغرب الليبي"، مؤكدًا أن القوات المسلحة تواصل سيادتها على الأجواء الليبية، وأن الجيش يواصل عملياته في شرق البلاد، حيث تمكنت قوات الجيش من التقدم في زارة وخلة الفرجان والهضبة في الغرب، كما حققت تقدما مهما في العزيزية.