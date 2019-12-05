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"رابطة الشؤون العربية": القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها

"رابطة الشؤون العربية": القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها

شكري يستهل زيارة روما بمحادثات مع نظيره الإيطالي

شكري يستهل زيارة روما بمحادثات مع نظيره الإيطالي

فرنسا: صواريخ إيران الباليستية لا تراعي الاتفاق النووي

فرنسا: صواريخ إيران الباليستية لا تراعي الاتفاق النووي

مستمرة حتى الأحد.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار

مستمرة حتى الأحد.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار

سعفان يبحث مع 3 وزراء عمل أفارقة التعاون في مجالات العمل والتدريب

سعفان يبحث مع 3 وزراء عمل أفارقة التعاون في مجالات العمل والتدريب

"العمل الدولية" تنظم حفل استقبال لوزراء عمل 54 دولة في اجتماع أبيدجان

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مبيد حشري وقطة ميتة.. القصة الكاملة لاختناق 90 طالبة في الدقهلية

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