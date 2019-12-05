تنظر محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، في 14 ديسمبر الجاري، أولى جلسات محاكمة رئيس قطار طنطا رقم 934 "الإسكندرية - الأقصر"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة راكب وإصابة آخر وقفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وقال محمد حسن أمين، عضو هيئة الدفاع عن محمد عيد "ضحية التذكرة لـ "الوطن" إن أولى جلسات القضية يوم 14 من ديسمبر الجاري، ويترأس هيئة الدفاع، سامح عاشور، نقيب المحامين، وتضم كلا من حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وكمال مهنا، رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا يتضمن وجود بلاغ من سكك حديد طنطا، يفيد بقيام كمسري القطار بإلقاء ركاب من القطار أثناء سيره، متجها إلى القاهرة، وتبين أن "م. ه"، بأمر من رئيس قطار رقم 934 الإسكندرية- الأقصر، حيث قفز الشابين القطار وهو يسير في نطاق قرية دفرة، التابعة لمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما ويدعى "محمد عيد"، وإصابة الآخر، يدعى "أحمد سمير"، بسبب عدم دفع ثمن تذكرة القطار.