عثر أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، على جثة مسن في العقد السابع من عمره، متعفنة داخل شقته، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء مجدي عوض، مساعد مدير فرقة المحلة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة "سوق اللبن" بدائره قسم شرطة أول المحلة، بورود انبعاث رائحة كريهة من شقة مسن يدعى "سعد. ا. م .ع"، 65 عاما.

وانتقلت قوات الشرطة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.