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"الإفتاء"يشيد بـ"الجيش والشرطة" والضربات الاستباقية ضد الإرهابيين

"الإفتاء"يشيد بـ"الجيش والشرطة" والضربات الاستباقية ضد الإرهابيين

الجيزة: التراخيص الصادرة للبناء بهضبة الأهرام قبل قرار الإيقاف سارية

الجيزة: التراخيص الصادرة للبناء بهضبة الأهرام قبل قرار الإيقاف سارية

"إنتاج كهرباء ببلاش".. ضمن ابتكارات براعم القليوبية لتوفير التكاليف

"إنتاج كهرباء ببلاش".. ضمن ابتكارات براعم القليوبية لتوفير التكاليف

"التضامن" تتدخل لمساعدة أسرة نشبت حرائق في منزلها 7 مرات

بالصور.. الكنيسة تكشف أكذوبة معجزات صورة "شاب المنيب": "بفعل بشري"

بالصور.. الكنيسة تكشف أكذوبة معجزات صورة "شاب المنيب": "بفعل بشري"

النواب يناقش 55 طلبا عن عجز عدد الأطباء والإهمال بمستشفيات الحكومة

النواب يناقش 55 طلبا عن عجز عدد الأطباء والإهمال بمستشفيات الحكومة

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مائل للدفء مع سقوط أمطار خفيفة.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

مائل للدفء مع سقوط أمطار خفيفة.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

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"سيكوباتية".. نفسيون يحللون شخصيتي طبيب أسنان وزوجته تخليا عن طفليهما

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الأرصاد تجيب على سؤال "الشتا إمتى؟": جاي يوم 21 ديسمبر

الأرصاد تجيب على سؤال "الشتا إمتى؟": جاي يوم 21 ديسمبر

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