وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، «المحافظين بالاهتمام بانضباط الشارع، ومواجهة ظاهرة التوك توك المخالف، من خلال تحديد خط سيره وترخيصه، والتأكد من وجود رخصة قيادة لسائقى تلك المركبات».

وشدد «مدبولى»، خلال اجتماع مجلس المحافظين فى اجتماعه الأول بعد حركة المحافظين الأخيرة اليوم، على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، بالتوجيه برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مستوى المحافظات، وربطها بغرف العمليات المركزية، مكلفاً بمتابعة خرائط الأمطار وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بموقف السيول والأمطار عن 72 ساعة قادمة، وتكثيف جولات المرور لتفقد مخرات السيول والتأكد من عدم وجود معوقات لحركة تدفقها، مع تأكيد تشكيل لجنة أزمة بكل محافظة تتولى تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحوال المختلفة، وإمداد القرى الواقعة قرب مخرات السيول بالتوعية بإجراءات المواجهة.

رئيس الوزراء: حققوا نتائج سريعة ومؤثرة لتحسين حياة المواطنين.. وحوّلوا "الميزات التنافسية" إلى فرص استثمارية

وكان رئيس الوزراء، قد استهل الاجتماع بالشكر والتقدير للمحافظين والنواب السابقين، على الجهود المبذولة فى مواقعهم لدى توليهم المسئولية، مؤكداً أن الدولة تتبنى مبدأ مهماً وهو أن المحافظين الجدد يتابعون البناء على ما أسسه السابقون، فلا أحد يبدأ من الصفر، فالدولة تسير وفق برامج وخطط متكاملة، ومتصلة، يتابع تنفيذها مسئول بعد الآخر، موجهاً التهنئة للمحافظين والنواب الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مُطالباً ببذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة لتحسين حياة المواطنين.

وقال «مدبولى»: «تعيين نواب للمحافظين من الشباب هو مبادرة مهمة جداً اتخذتها القيادة السياسية والحكومة، ونجاحها مهمتكم؛ فتعيين النواب الشباب تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية لتأهيل جيل جديد من القيادات، وصفوف ثانية وثالثة من المسئولين، ومهمتكم أن تستفيدوا من هؤلاء النواب، وإكسابهم الخبرة والتعاون الكامل معهم، وعندما سأتابع عمل كل محافظة، سأتابع أداء المحافظ ونائبه، والمسئوليات التى يتولاها النواب، وهناك اهتمام كبير من الرئيس بإنجاح هذه التجربة».

واستعرض مجلس المحافظين فى اجتماعه، اليوم، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام، والتى تعدُ خارطة طريق للمجلس بأكمله، يتم العمل على تنفيذها فى إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، بحسب «مدبولى».

عليكم إنجاح تجربة تعيين نواب للمحافظين من الشباب.. والإزالة الفورية لكل المبانى العشوائية خلال الأسبوع المقبل

وقال رئيس الوزراء إن تكليفات الرئيس للمحافظين تتضمن بذل الكثير من الجهد والعمل الجماعى والتفانى لمواصلة التنمية والبناء وبث الأمل فى نفوس المواطنين، وبذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كُلٌ فى محافظته، واستثمار الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظات ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها، والاستماع إلى مشكلات المواطنين والتواصل المستمر معهم والنزول إلى الشارع للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، مع وضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات والتحديات التى تواجه المحافظات.

كما تضمنت التكليفات الرئاسية، بحسب رئيس الوزراء، تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، وتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والالتزام والثواب والعقاب، بحيث تتم إثابة وتحفيز المتميزين وأصحاب الضمائر ومحاسبة المهملين والفاسدين، والتركيز على اختيار المعاونين وقيادات المحافظة وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين، وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء فى الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية ووسائل الانتقال.

وأكد «مدبولى» أن هناك تكليفاً واضحاً من الرئيس للمحافظين بالتواصل المستمر مع المواطنين، مشيراً إلى أن على كاهلهم عبئاً كبيراً فى القدرة على إشعار المواطن بفارق إيجابى فيما يتم من إصلاح اقتصادى، وتحسين مناحى الحياة المختلفة، موضحاً أن الارتقاء بالخدمات المختلفة هى مهمة رئيسية للمحافظين سواء من خلال رصف الطرق، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وأعمال النظافة وخلافه، لافتاً إلى أن المحافظ هو المسئول الأول عن المحافظة، حتى لو كانت هناك مشروعات تُنفذها الوزارات المختلفة، قائلاً: «المحافظ هو رئيس المجلس التنفيذى الذى به ممثلون لكل الوزارات».

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإدارة المُثلى للأصول غير المستغلة، وكذا تقنين أراضى الدولة، مشيراً إلى ضرورة الوجود الميدانى للمحافظين فى المواقع المختلفة، وأن تكون هناك قناة تواصل مباشرة مع المواطنين، والوجود الميدانى بصفة مستمرة فى جميع أنحاء المحافظة فى مدنها وقُراها والتواصل المستمر مع المواطنين وتحديد موعد دورى أو يوم مفتوح لمقابلتهم فى المحافظة، والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها فى حدود الإمكانيات، مؤكداً أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، وإعطاء أهمية قصوى للتواصل معهم فى دوائرهم لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها فى حدود الإمكانيات والاعتمادات المتاحة، وذلك بما يُسهم فى حل كافة مشكلات المواطنين.

ووجه «مدبولى»، بضرورة إحداث نقلة نوعية فى مجال منظومة النظافة، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين، مع الإزالة الفورية لنواتج تطهير الترع والمصارف، ويتم التنفيذ من خلال منظومة مؤقتة للنظافة ولحين إقرار منظومة النظافة الدائمة، وكذا المتابعة المستمرة على مدار اليوم من موظفى المحليات؛ لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات بعد عمليات النظافة والتطهير.

وكلّف رئيس الوزراء، بقيام كل محافظة بعمل مسابقة لأجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية بها واستمراريتها على مدار العام، مع تخصيص مكافأة لكل قرية، أو مركز، أو مدينة فائزة، تشجيعاً لاستمرارية العمل على أن تظل البيئة نظيفة، على أن يتم إنشاء وحدة تدخل سريع بكل محافظة تكون جاهزة للدفع بها للعمل على إزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة، وأيضاً أن يقوم رؤساء المراكز والوحدات المحلية والقرى برفع كفاءة وإصلاح أعمدة الإنارة، ووضع خطة واضحة لرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والجانبية فى جميع القرى والمراكز بالمحافظات، ويتم تنفيذها بمتابعة المحافظ شخصياً.

وفيما يتعلق بظاهرة البناء العشوائى والمخالف، وجّه رئيس الوزراء بالتعامل الجاد والحاسم فى هذا الشأن، والقيام بالإزالة الفورية لكل المبانى العشوائية من خلال حملات مكثفة وقوية خلال الأسبوع المقبل، ووأد المخالفات فى مهدها، مشدداً على ضرورة متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية، من خلال إعداد تقرير شامل عن كفاءة هذه المنشآت، التى تقدم خدمات تتعلق بحياة المواطنين كالمستشفيات، على سبيل المثال؛ بحيث يتم التأكد من سلامة الأجهزة الحيوية بها مثل: وحدات الغسيل الكلوى والحضانات وغرف العناية المركزة، وغيرها من المنشآت.

وتطرّق رئيس الوزراء لحماية نهر النيل والعمل على استمرار إزالة التعديات الواقعة على النهر والمجارى المائية بكل حسم، مع مصادرة السيارات والمعدات التى تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بالترع والمصارف والمجارى المائية.

وكلف رئيس الوزراء نواب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمرور والمتابعة اليومية للترع والمصارف والمجارى المائية، والتأكد من عدم إلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بها، والاهتمام بمتابعة مشروع «حياة كريمة»، الذى يتبناه الرئيس؛ لتحسين الخدمات بعدد من القرى، وهذا المشروع مسئولية كاملة لكل محافظ.