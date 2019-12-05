الجيزة: التراخيص الصادرة للبناء بهضبة الأهرام قبل قرار الإيقاف سارية

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن تراخيص البناء بهضبة الأهرام التابعة لحي الهرم الصادرة قبل قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لا يشملها القرار الذي نص على إيقاف البناء بمنطقة هضبة الأهرام لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، لافتا إلى أن القرار لا يشمل إيقاف التراخيص التي صدرت والتي يتم البناء بها حاليا بمنطقة الهضبة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر اليوم، قراراً بإيقاف إصدار تراخيص البناء بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام (هضبة الأهرام) لمدة ستة أشهر.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة بالكامل باعتبارها أحد المناطق المجاورة للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.

ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم القيام بأعمال بناء مخالفة مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة في حينها.