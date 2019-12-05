علق الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط، على إطلاق وزارة التخطيط لتطبيق "شارك"، الذي يعد همزة وصل لتوعية المواطن بالمشروعات التنموية.

وقال حلمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، إن اختيار اسم "شارك" للتطبيق جاء لأنه يهدف لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالتخطيط.

وأضاف أنه دائما ما تتحدث الحكومة عن دمج المواطن بمنظومة التخطيط، لأن البداية السليمة للخطة هي أن يكون المواطن هو من يحدد أولوياته واحتياجاته ومتطلبات التنمية التي يرى أنها مناسبة لتحسين مستوى معيشته على أرض المحافظات أو في كل محافظة على حسب اختلاف الفجوات التنموية في كل محافظة.

وتابع: "لابد من وجود قدر كبير من التوعية لكل المشروعات اللي الدولة بتنفذها في كل المحافظات، وأيضا ندمج المواطن في عملية المتابعة، ونهدف أن يكون هناك مشاركة مجتمعية موسعة تضمن للمواطن التعرف على حجم المنجزات الضخمة التي تنفذها الدولة".

وأشار إلى أن الدولة بذلت الكثير خلال الفترة المقبلة خاصة في إتاحة البيانات للمواطنين وشفافيتها، ونبحث عن وسيلة لإيصال المعلومات لكل المواطنين.

وأوضح أن الحكومة تستهدف من هذا التطبيق نشر ثقافة الأداء، "الأول كنا بنتكلم على موازنة البنود ودلوقتي بنتكلم على موازنة وخطة الأداء بمعنى أن أصبح بنقول إننا صرفنا كام وطلع إيه ونتج عنه إيه"، موضحا أن التطبيق يسمح للمواطنين باقتراح ما يرونه مفيدا من مشروعات لمحافظاتهم.