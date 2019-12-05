يستقل كثير من المواطنين وسائل النقل يوميا، قد تتعدى أعدادهم الـ10 ملايين، وكثيرا ما يلجأ المسافرون إلى استخدام وسائل النقل التابعة لهيئة النقل العام، وكان قد صرح وزير النقل بعدم السماح لأي مواطن بركوب القطارات دون دفع التذكرة، مشيرا إلى أنه تم تحصيل 210 ملايين جنيه من الغرامات منذ أبريل الماضي.

وتستعرض "الوطن" نصائح وزارة النقل للمسافرين لتجنب التعرض للغرامة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم:

نصائح النقل للمسافرين لتجنب التعرض للغرامة

- ألا يستقل المسافر أي من عربات السكة الحديد دون تذكرة حتى لا يتعرض لدفع غرامة مالية.

- تقديم التذاكر لموظف السكة الحديد عند الطلب، وتسليمها للموظف المختص في نهاية الرحلة.

- عدم شراء تذاكر السفر من الأشخاص غير المعنيين ببيع التذاكر من موظفي الوزارة.

- عدم الجلوس في مقعد محجوز لشخص آخر.

- دخول محطات السكة الحديد والأتوبيسات من الأماكن المخصصة وكذلك الخروج.

- عدم التواجد في محطات ومنشآت السكة الحديد الممنوع بها تواجد الجمهور إلا بتصريح من الموظف المختص.

- الالتزام بالدرجة المذكورة في التذكرة الخاصة بالمسافر، كما يمكن تغيير الدرجة بغيرها أعلى منها لكن بعد دفع المبلغ المستحق.

- عدم إدخال السيارات والعربات ودواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن الموظف المختص، مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف.

نصائح النقل للمسافرين للحفاظ على سلامتهم

- ركوب العربات أو النزول منها بعد التأكد من توقفها تماما.

- ضرورة الحفاظ على راحة الركاب الآخرين، وعدم إزعاجهم بأي طريقة في عربات السكة الحديد والأتوبيسات.

- الركوب أو النزول من الأبواب المخصصة لذلك في القطارات والأتوبيسات.

- إذا كان المسافر مصابا بمرض خطير أو معدٍ، يجب عليه اتباع الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة المسؤولة عن وسيلة النقل.