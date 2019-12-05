أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، مساء اليوم، إثر مشاجرة بمصنع أعلاف كائن بإحدى مناطق بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إخطارا من وحدة مطوبس المحلية، يفيد وقوع مشاجرة داخل أحد مصانع الأعلاف، ووجود مصابين، وجرى إخطار قوات الشرطة، التي انتقلت على الفور للمكان.

وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة هم نادية عبدالفتاح الشيخ، 35 عاماً، مُصابة بجرح بالساق اليسرى وكدمات، وأحمد محمد عبده، 39 عامأً، مُصاباً بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا الشحات محمد عبده، 24 عاماً، مُصاباً بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومدحت عبدالفتاح الشيخ، 45 عاماً، مُصاباً بجرح بالرأس، ومحمد عبدالله القن، 11 عاماً، وهالة عبدالفتاح الشيخ، 47 عاماً، مُصاباً بكدمة بالساق اليسرى، وسلوى حمدي محمد، 39 عاماً، مُصاباً بالرأس.

جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى مطوبس المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.