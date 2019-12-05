وجه العقيد فادي يوسف لوقا عوض، رئيس مركز ومدينة الزرقا، بوقف حفارات مقاول هندسة ري فارسكور عن تطهير الترع بقرية "الكاشف الجديد" لعدم وجود معدات لرفع ناتج التطهير.

كما أصلح موظفو الوحدة، بمشاركة كهرباء المركز، برئاسة سلوى حلمي الرفاعي، خلية السلخانة بالمدينة، وكذلك تغيير بعض العوازل بمناطق مختلفة من الزرقا.

وطلب رئيس مركز ومدينة الزرقا، بسرعة التوجه إلى موقع "عزبة التلامذة" بعد بلاغ، بوجود سلك كهرباء مقطوع وملقى على أحد الشوارع، حيث جرى إصلاحه وإعادته لمكانه، وذلك بواسطة فني الكهرباء بالوحدة المحلية بالكاشف الجديد.