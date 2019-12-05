أشرف صبحي: مصر أصبح لها خبرات كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، إن مصر أصبح لديها خبرات كبيرة جدًا في تنظيم الأحداث الرياضية بسيستم ونظام عمل كبير للغاية، وهذا يُحسب للشباب والجهات المتعاونة، الذين ساهموا في وجود نظام معين لتنظيم الأحداث الرياضية، موضحًا أن مصر استضافت أكثر من بطولة مثل بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار، وبطولة أفريقيا للشباب تحت سن الـ23 عامًا، وكذلك تنظيم بطولة العالم للآنسات لكرة الطائرة تحت سن الـ18 سنة في الإسماعيلية.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "مصر في القلب"، على شاشة "المحور"، أن كرة القدم لها اعتبارات كبيرة جدًا في التنظيم والشكل والشعبية، وهناك رؤية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عندما يتم تنظيم أي حدث رياضي يتم تنظيمه على أعلى مستوى، وتم التنسيق مع عدد كبير من الوزارات والهيئات المختلفة لتأهيل الاستادات قبل بطولة الأمم الأفريقية، مثل وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

وأشار وزير الرياضة، إلى أن الشركة الأفريقية للتأمين تُعد شركة رياضية للتأمين محترمة للغاية شكلا وموضوعًا، كما ساهمت تذكرتي في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل جيد للغاية، بشكل يمكننا من سهولة استمرار استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة.