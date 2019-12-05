أشرف صبحي: مصر أصبح لها خبرات كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة

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دهستهما سيارة.. مصرع طفل وإصابة والدته في حادث بدمياط

دهستهما سيارة.. مصرع طفل وإصابة والدته في حادث بدمياط

"بنها التعليمية": الورقة الامتحانية لطلاب الدمج تراعي كل الإعاقات

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عميد "هندسة ليفربول": يجب أن يعتمد الطالب على نفسه في التعلم

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