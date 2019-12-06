المنتج وليد منصور ينفي القبض عليه: "أنا زي الفل"

نفى المنتج وليد منصور، ماتردد حول القبض عليه بتأييد حبسه فى اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة بعد نشوب مشادة كلامية بينهما.

وقال منصور لـ"الوطن": "أنا الحمد لله تمام ولا صحة لما تردد، أنا زي الفل وسيتم تكريمي السبت المقبل في جراند حياة".