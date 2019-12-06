بيراميدز وهنا الزاهد وأحمد فهمي.. أبرز تريندات جوجل مصر

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بيراميدز

نجح فريق بيراميدز في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد تحقيق فوز كبير، على النجوم، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في دور الـ32 من المسابقة على ستاد الدفاع الجوي.

وجاءت المباراة جيدة المستوى من فريق بيراميدز، الذي اعتمد على الهجوم منذ بداية المباراة، في المقابل لم يتمكن فريق النجوم في الصمود رغم تقدمه في البداية، ولكنه لم يحافظ على التقدم.

بيراميدز يقسو على النجوم بسداسية ويعبر إلى دور الـ16 بالكأس (فيديو)

شن رمضان السيد، المدير الفني لنادي النجوم، هجوماً على الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب هزيمته بسداسية مقابل هدف، أمام نادي بيراميدز، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

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هنا الزاهد وأحمد فهمي

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن عدد حضور حفل زفافها تخطى 5 أضعاف ما كان مُحدد له، حيث حضر أشخاص غير مدعوين وأشخاص آخرين علموا بإقامة الفرح في أحد الفنادق من خلال إنستجرام، وأقدموا على الحضور بعد نشر صور من زفافها، وذلك خلال حوارها في برنامج "معكم"، على شاشة "CBC"، مع الإعلامية منى الشاذلي.

هنا الزاهد: أحمد فهمي كان بينام في فرحنا

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها لم تشاهد يوما جيدا منذ زفافها على الفنان أحمد فهمي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "أنا وأحمد مش مصدقين اللي بيحصل، كدا كتير، وأما كنت أسأله إحنا هنقضي شهر العسل فين مكنش بيقول حاجة غير إنها مفاجأة"، لتضيف ضاحكة: "فعلا اللي حصلي بعد كدا كله كان مفاجأة".

هنا الزاهد: "مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت أحمد فهمي"

أبدت الفنانة هنا الزاهد اعتراضها على مناداتها بكلمة "مدام هنا" وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، وقالت هنا الزاهد: "أنا مبحبش الكلمة دي واتخانقت مع واحدة بسبب كلمة مدام هنا دي".

هنا الزاهد: مابحبش حد يقولي يا مدام واتخانقت مع واحدة بسبب الكلمة دي

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها كانت سعيدة للغاية أثناء حفل زفافها، وظلت تتراقص على الأغاني كافة، مضيفة: "مسبتش أغنية مرقصتش عليها، لدرجة إني حسيت إن بطني اتنفخت من كتر الرجرجة من الرقص".

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قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها اتفقت مع بعض المقربين لها قبل مراسم حفل الزفاف بعدم نزول أي صورة من زفافها على السوشيال ميديا إلا عقب انتهاء مراسم الزفاف بالكامل، مضيفة: "اتصدمت، لاقيت صور كتير نزلت وفيديوهات والفرح كان لسه شغال".

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قالت الفنانة هنا الزاهد، إن الشهرين الماضيين حدث فيهما أحداث كثيرة لها، رغم أن حياتها كانت هادئة جدًا قبل الدخول في مجال التمثيل، مضيفة: "كنت أخري أتفرج على التليفزيون وأعمل شوبنج، بس حصلي خلال الشهرين اللي فاتو أحداث صعبة أوي، المفروض كانت تتوزع على سنيني كلها مش شهرين بس".

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أبدت الفنانة هنا الزاهد اعتراضها على مناداتها بكلمة "مدام هنا" وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، وقالت هنا الزاهد: "أنا مبحبش الكلمة دي واتخانقت مع واحدة بسبب كلمة مدام هنا دي".

هنا الزاهد: مابحبش حد يقولي يا مدام واتخانقت مع واحدة بسبب الكلمة دي