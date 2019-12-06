يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 6-12-2019، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 22

مطروح 11 21

السلوم 09 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 15 21

رفح 15 20

رأس سدر 13 23

نخل 05 19

نويبع 17 22

طابا 08 19

كاترين 03 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 19 25

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 23

بني سويف 14 23

المنيا 13 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 24

قنا 13 25

الأقصر 10 28

أسوان 11 28

أبوسمبل 13 27

الوادي الجديد 15 26

شلاتين 15 29

أبو رماد 16 26

حلايب 17 25

رأس حدربة 16 26

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 22 32

المدينة 14 29

الرياض 14 26

المنامة 21 25

أبوظبي 19 27

الدوحة 20 25

الكويت 16 22

دمشق 03 14

بيروت 14 18

عمان 06 13

القدس 08 14

غزة 14 20

بغداد 09 18

مسقط 21 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 15 21

تونس 09 20

الجزائر 03 14

الرباط 10 17

نواكشوط 16 24