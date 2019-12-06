أعلن عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتاح المزرعة المشتركة مع أوغندا، أمس، بحضور السفير محمد طارق سلام سفير مصر في أوغندا وبعض القيادات والوزراء، منهم وزير الداخلية ووزير الزراعة ووزيرة الثروة الحيوانية، ورئيس جهاز المخابرات العامة والخدمة الوطنية الأوغندي وسط حضور كثيف وإشادة كبيرة من جميع المسؤولين.

وقال أبوستيت إن المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار حيث جرى توقيع مذكرة التفاهم مع جهاز الخدمة الوطنية الأوغندي في سبتمبر 2018؛ لإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني في إقليم كاتونجا بغرض نقل التكنولوجيا المصرية في مجال التسمين والتغذية للإنتاج الحيواني، والنهوض بمواصفات التصدير للماشية الأوغندية حتى تطابق المواصفات القياسية الدولية والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أبوستيت أنه سيجرى زراعة جميع أصناف الهجن والمحاصيل الحقلية والأعلاف المصرية كمرحلة أولى وأن هذه هي المزراعة التاسعة التي أنشأتها مصر في أفريقيا.