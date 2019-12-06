وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإعلان الطوارئ بالمحافظة تحسبا للطقس والأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه خلال الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة بنطاق المحافظة وحل كافة مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار.

أكد المحافظ على أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار طوال فصل الشتاء حيث كلف المحافظ المسؤولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.

وطالب المحافظ من إدارة مرور القليوبية العمل بقيادة اللواء إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، إعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار وخاصة، وأن المحافظة تتوسط الطرق الزراعي والإقليمي والحر وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.

قال المحافظ إن دور المجتمع والمواطنين لا يقل اهمية عن دور الأجهزة التنفيذية في مواجهة الطقس والأمطار.

وطالب المحافظ مسؤولي التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع أي أزمات بسبب الأمطار ومراجعة كافة أسوار المدارس، وتأثرها بالأمطار لتأمين حياة الطلاب، وكذا إعادة النظر في الأعمدة الكهربائية بمحيط المدارس وصيانتها حتى لا تحدث كارثة بجانب تطهير البالوعات وأنظمة صرف الأمطار بكل مدرسة.