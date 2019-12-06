طالب المرجع الشيعي العراقي، علي السيستاني، قوات الأمن العراقية بحماية المتظاهرين، خلال خطبة صلاة الجمعة، التي ألقاها ممثل له، محذرا المتظاهرين العراقيين من المندسين.

وقال المرجع الشيعي، إن "المتربصين بالعراق يستغلون التظاهرات".

ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في العراق، لا سيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال يوم واحد، أشارت مصادر أمريكية، اليوم، إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات.

وذهب السيساني في خطبته إلى أن "العنف والتخريب في الاحتجاجات سيؤدي الى انحسار التضامن معها"، وحول القصاص من قتلة المتظاهرين، طالب السيستاني القضاء "بمحاسبة كل من اقترف جرائم وأخطاء".