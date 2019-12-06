أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم البدء في أعمال تدبيش تطوير جسر ترعة المريوطية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بتكلفة 200 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تغطية مساحة 200 م3 من الترعة لإنشاء موقف لسيارات السرفيس وتدبيش جسر الترعة وتطويره بطول 3 كم بداية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.

وأشار إلى أن الدولة تضخ مبالغ مالية ضخمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، إلى جانب أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها وما أتيح لها من إمكانيات للعمل على راحة المواطن والتيسير عليه في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، مؤكداً أن المحافظة تسعى إلى توفير قطع أراضي فضاء لإقامة مدارس عليها للحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الدوري الذي يعقده مع أعضاء مجلس النواب للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومناقشة المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والنواب حمدي السيسي وإيهاب غطاطي ومحمد علي وأحمد سميح وجمال عقبي وإبراهيم حمودة وعصام إدريس وأيمن أبو العلا أعضاء مجلس النواب عن دوائر الهرم والطالبية وأبو النمرس والحوامدية ومدينة الواحات البحرية وأكتوبر .

وأضاف راشد خلال اللقاء أنة تم إتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والنهوض بالخدمات الموجودة بها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مناطق كفر غطاطي ومنشأة الكباري أعمال رصف وتطوير لم تشهده في السنوات الماضي .

وخلال اللقاء منح المحافظ الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي مهلة للانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بشارعي عثمان محرم والثلاثيني حتي تتمكن المحافظة من البدء في أعمال الرصف والتطوير للشارعين، لافتاً إلى أنه تم ضخ 3,8 مليون جنيه لرصف الشوارع المحيطة بمنطقة أبو الهول بحي الهرم موجها مدير مديرية الطرق بتكليف شركة الرصف المنفذة بالبدء في الأعمال فور الانتهاء من أعمال الصرف الصحي .

شدد على ضرورة الانتهاء من الدراسات اللازمة لتطوير منطقة مصرف الإخلاص ودعم المنطقة بخدمة الصرف الصحي، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي الموجودة بالواحات البحرية وقرى أم خنان والشيخ عتمان ومنيل شيحة وطموه وزاوية أبو مسلم ونزلة الأشقر بمراكز ومدن أبو النمرس والحومدية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على تسرب المياه بنفق مشاه منيل شيحة بالتنسيق مع شركات المرافق موجهآ رئيس مدينة أبو النمرس بسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة النهائي لحل مشكلة تسرب المياه جذريا.

وجه المحافظ رئيس مدينة الجيزة وحي الهرم بالمتابعة الجادة لشركة الغاز للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لمناطق الشوربجي وكفر الجبل لإدراج المناطق ضمن الخطط المستقبلية للتطوير في إطار النهوض بالمناطق العشوائية، مؤكدآ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملاتهم والتصدي بكل حزم لمخالفات المباني والاشغالات والمتعدين على الطريق العام إضافة إلى المتابعة اليومية لأعمال النظافة وعدم السماح بوجود تجمعات للقمامة.