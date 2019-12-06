ندد وزير خارجية تركيا بطرد اليونان للسفير الليبي، على خلفية رفضه الكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري البحري الذي وقعته طرابلس مع أنقرة، نهاية الشهر الماضي، وأثار توترا في المنطقة، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

أعلن وزير الخارجية اليوناني، اليوم، أن بلاده قررت طرد السفير الليبي، قائلا: "آسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله"، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان، مشيرا إلى أن الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 27 نوفمبر مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اتفاقات للتعاون العسكري والأمني، بالإضافة للاختصاص البحريّ، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق لكنّ تقارير إعلامية ذكرت أنّه يحدد حدودا بحرية بين البلدين، وهو ما قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لتركيا بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.