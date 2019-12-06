قال نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، إن بلاده تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل ستكون عرسا تتجسد فيه الإرادة الشعبية، مضيفا في كلمة، إنه "بقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقدنا الأفراد والوحدات والنواحي والقوات، فإننا نبقى دوما نطلب المزيد، فالتحديات قائمة ومتسارعة".

صالح: الجزائر تستحق من أبنائها في كافة مواقعهم أن يكونوا حصنها المنيع

وأوضح صالح :"الجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع، لاسيما ونحن مقبلون على استحقاق مفصلي وهام هو الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الجاري التي ستكون إن شاء الله تعالى عرسا انتخابيا تتجسد فيه الإرادة الشعبية ومنطلقا جديدا للجزائر على سكة البناء والتشييد"، وجدد رئيس الأركان الجزائري، التأكيد على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة الجديرة بمواكبة التحديات المتسارعة".

من جانبه، أكد وزير الاتصال "الإعلام"، المتحدث باسم الحكومة الجزائرية، حسن رابحي، أن المسيرات العارمة تنديدا بمحاولات التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر ودعما للانتخابات الرئاسية المقبلة هي برهان قاطع على الوعي الذي بلغه الشعب الجزائري، وقال في تصريحات اليوم، إن "المواقف الوطنية للشعب عززت تلك العلاقة الوثيقة التي تربطه بجيشه الاحترافي المرابط والواقف كسد منيع في وجه أعداء الوطن بالأصالة أو بالوكالة".

وأكد الوزير الجرائري، أن الشعب سيبرهن مجددا على عمق ومتانة هذه العلاقة بعد أقل من أسبوع من الآن عندما يتوجه الجزائريون بقوة لاختيار رئيسهم بكل ديمقراطية وشفافية تجسيدا لحق المواطن في أداء واجبه الانتخابي بحرية ومسؤولية، موضحا "أن الجزائر تتصدى لمؤامرات قديمة وجديدة تستهدف وحدتها واستقرارها، وأن الشعب بكافة فئاته وفي مختلف جهات الوطن جدد عهد الوفاء والولاء للجيش، مثلما التحم بجيش التحرير الوطني في الذود عن حرمة البلاد ووحدة الوطن".