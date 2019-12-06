"العمل الأمريكية": 266 ألف وظيفة جديدة تدخل الاقتصاد بالولايات المتحدة

تمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 266 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي مع مسارعة المستشفيات والفنادق والمدارس لتوظيف عمال جدد، ما أدى إلى تبديد المخاوف من أن يكون الشهر متراجعا، وقالت وزارة العمل في تقرير، اليوم: "نالت الرواتب دعما مع عودة العمال إلى وظائفهم بعد إضراب دام ستة أسابيع في مصانع جنرال موتورز".

ومن المؤكد أن إضافة هذه الوظائف تشكل مؤشرا جيدا للرئيس دونالد ترامب، في ظل حملة إعادة انتخاب مريرة. والوظائف الجديدة خالفت توقعات الاقتصاديين، كما انخفض معدل البطالة إلى 3.5%. وكان هذا مطابقا لأدنى مستوى خلال 50 عاما في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".