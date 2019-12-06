طالبت «أووت أشويل»، وزيرة الخارجية والتعاون الدولى فى جنوب السودان، مصر بالتدخل لتثبيت إجراءات السلام، وقالت «أشويل»: «نطلب من الرئيس السيسى، بوصفه رئيساً للاتحاد الأفريقى، التدخل لوقف التوتر فى جنوب السودان، لما يتمتع به من قبول لدى جميع الأطراف».

وأضافت «أشويل»، مخاطبة الوفد البرلمانى المصرى، الذى يزور جنوب السودان حالياً، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن «مصر لديها دورها المحورى والريادى فى القارة الأفريقية، ونقدر لها قيادةً وحكومةً وشعباً الدعم المتواصل لنا»، مشيرة إلى أن لدى جنوب السودان فرصاً استثمارية هائلة أمام مصر يمكنها الاستفادة منها.

"عبدالعال": حريصون على دعم "جوبا"

من جانبه، قال «عبدالعال» إن مصر حريصة خلال هذه المرحلة على استكمال تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح اتفاق السلام، إيماناً بضرورة ترسيخ أمن واستقرار «جوبا»، وأضاف أن إبرام اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية بين مصر وجنوب السودان سيشجع المستثمرين المصريين على العمل، منوهاً بأن وفداً فنياً من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية موجود فى جنوب السودان لفحص وتقييم بعض محطات الكهرباء التى أنشأتها مصر.

البرلمان يصوّت على تعديل "الكيانات الإرهابية والقطاع العام" غداً

على صعيد آخر، يصوّت مجلس النواب فى جلسته العامة، بعد غد، على عدد من القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط.

وفى سياق عمل اللجان النوعية، تفتح لجنة الصناعة ملف صناعة الورق، وقال فرج عامر، رئيس اللجنة، إنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة الأزمة، الأحد، بحضور الأطراف المعنية.