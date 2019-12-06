6 قتلى وأكثر من 40 جريحا في هجوم مسلح استهدف المتظاهرين وسط بغداد

أطلق مسلحون مجهولون النار بصورة عشوائية وسط بغداد، مما تسبب في إصابة عدد من المتظاهرين، فما قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال مصدر أمني في تصريح للوكالة الروسية، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلات مدنية (سيارات) قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد، ما أدى إلى وقوع إصابات لم يعرف عددها بعد بين صفوف المتظاهرين".

فيما أكد مصدر في مفوضية حقوق الإنسان، مقتل 4 متظاهرين وإصابة آخرين بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين وسط بغداد.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003، وواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين.