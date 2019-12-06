تمكنت مباحث الدقهلية اليوم، من ضبط تشكيل عصابي سرق مدرسة ابتدائية للغات في قرية " برق العز" دائرة مركز المنصورة، بعد كسر مكتب المديرة، وبالقبض عليهم، اعترفوا بواقعة أخرى وهي سرقة مزرعة دواجن.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من هالهة هارون إبراهيم، مديرة مدرسة عبدالفتاح السيسي الابتدائية للغات الكائنة بقرية "برق العز" دائرة مركز المنصورة باكتشافها كسر باب المكتب الخاص بها وسرقة شاشتين، ومبلغ 5500 جنيه.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، وأسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا ضم كل من :"أيمن م. أ"، 29 سنة ترزي، مسجل شقي خطر "سرقات بالإكراه"، و"أحمد إ. ع"، وشهرته أحمد غانم، 23 سنة، بدون عمل، وسبق اتهامه في قضيتي سرقة، و"عمرو م. ع"، 29 سنة نجار، السابق اتهمه في قضيتي خطف وسرقة، و "أحمد إ. إ"، 18 سنة، نجار موبيليا، وشهرته الأبيض، وجميعهم يقيمون بقرية " جديدة الهالة " دائرة مركز المنصورة.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وسرقة الأجهزة عدا المبلغ المالي وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن ( عدد "۲" شاشة كبيرة، مكبر صوت، جهاز عرض " پرچكتور " جهاز تسجيل كاميرات " DVR") وبمناقشة مديرة المدرسة تعرفت على المسروقات وقررت أن جميعها تخص المدرسة ونفت سرقة المبلغ المالي.

وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بارتكاب واقعة أخرى، كما ورد في بلاغ المدعو سعد السيد السيد أبو المعالي، 60 سنة، صاحب مزرعة دواجن، ومقيم قرية " جديدة الهالة " دائرة مركز المنصورة، وتشمل سرقة ( شاشة، جهاز رسيفر، جهاز تسجيل كاميرات " DVR") من مزرعته بذات القرية، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتعرف عليها ملك المزرعة . جرى التحفظ علي المضبوطات لحين العرض علي النيابة العامة.