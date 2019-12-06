ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن موقع "فيسبوك"، حذف اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل، موضحة، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الإخبارية أن "فيس بوك"، ومنذ فترة كان فرض قيودا على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام"، مشيرة إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية، وسبق أن جرى حذف صفحات المرشد ومسؤولين آخرين على "إنستجرام" و"تويتر".