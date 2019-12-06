وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأنباء التي تحدثت عن وجود "مرتزقة روس" في ليبيا، وتدخل موسكو في الشؤون الداخلية لدولة تشيلي بـ"الشائعات الكاذبة".

وقال خلال مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط: حوار روما"، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، "إن الأنباء التي تتحدث عن عش تجسس روسي في فرنسا باطلة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت صحيفة "لوموند" قد نشرت، في وقت سابق، بعض المواد التي تحدثت عن "قاعدة أوروبية للعملاء الروس" في منطقة سافوي العليا، وزعمت الصحيفة أن المديرية العامة في هيئة الأركان العامة الروسية "جي أر يو" GRU استخدمت القاعدة لتنفيذ عمليات خاصة على امتداد أوروبا.

وأوضح التقرير الذي نشر أمس الأول الأربعاء، أن مجموعة من أكثر من عشرة جواسيس روس ينتمون إلى وحدة نخبوية في المخابرات العسكرية نفذت عمليات في أوروبا بما في ذلك محاولة تسميم الجاسوس المزدوج سيرجي سكريبال، استخدمت منطقة جبال الألب الفرنسية كقاعدة خلفية لها.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن التحقيق الذي أجرته المخابرات البريطانية والسويسرية والفرنسية والأمريكية وضع قائمة تضم 15 عضوًا من وحدة 29155 التابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية التي تنقلت داخل أوروبا من 2014-2018، وذكر أنهم مروا في مرحلة ما عبر منطقة جبال الألب في جنوب شرق فرنسا بالقرب من الحدود السويسرية والإيطالية بما في ذلك مدن شاموني وإيفيان وآنماس.

ونشرت لوموند قائمة تضم 15 روسياً عضواً في الوحدة، وقالت إنها أضافت خمسة أسماء إلى تلك التي نشرتها بالفعل منافذ التحقيق عبر الإنترنت مثل بيلينغكات وذا إنسايدر، وقالت إن أجهزة المخابرات الغربية بدأت التحقيق بأثر رجعي بعد محاولة تسميم سكريبال في بلدة سالزبيري الإنجليزية في مارس 2018، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

واتهمت بريطانيا وحلفاؤها الكرملين بمحاولة اغتيال سكريبال، وهي تهمة نفتها روسيا بشدة. وكانت الوحدة نشطة أيضاً في دول مثل بلغاريا ومولدوفا والجبل الأسود، وفق التقرير.