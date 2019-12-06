لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة استنشقت بخار الماء بكثافة، أثناء استحمامها، بشقة مقيمة فيها هي وعدد من صديقاتها في مساكن التدريس ببولاق بمحافظة الجيزة.

ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطالبة المتوفية في كلية الآثار جامعة القاهرة، وأصل إقامتها محافظة دمياط، ومقيمة في شقة مستأجرة هي وعدد من صديقاتها من الطالبات في مساكن التدريس في بولاق، وكان تستحم ولفظت أنفاسها الأخيرة بسبب بخار الماء.

وأضافت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن الطالبة المتوفية، تدعى إجلال محمد، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، عدم وجود شبهة جنائية.

وبدأت الأجهزة الأمنية في استجواب صديقتها وتدعى"ه" للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة التي انتقلت لإجراء معاينة، ومتاظرة للجثة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.