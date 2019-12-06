قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا توجد دولة قادرة على محاربة الإرهاب وحدها ويجب التكاتف بين الجميع لمواجهته.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لمى جبريل، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن النجاحات التي حدثت للدول الإفريقية تمت في إطار مواجهة التحديات التي تواجه القارة على مستوى الأزمات وانتشار ظاهرة الإرهاب وضرورة التكاتف والتضامن بين الدول لمحاربة هذه الظاهرة.

وتابع أن الحلول الإفريقة نابعة من الثقافة ومعرفة الدول الإفريقية والشعوب الإفريقية بالعناصر التي أدت لنشوء الصراعات في القارة، والحلول التي تراعي في المقام الأول المصلحة الوطنية ومصلحة القارة، وإيجاد حلول تتناسب مع احتياجات الدول وتتعامل مع القضايا من منظور إدراك أفضل الحلول التي تؤدي إلى نتائج تخدم دول القارة.

واستطرد أن مصر تسعى للحفاظ على استقرار وسيادة ووحدة أراضي الدول الإفريقية؛ بعيدا عن النفوذ ومحاولة استخلاص مصالح دون التعامل في هذه المصالح مع الشركاء الأفارقة.

وأوضح أن النزاعات داخل دول القارة تتسبب في تدهور الأوضاع السياسية والأمنية ويسبب ذلك نفاذ العناصر الإرهابية المستغلة للهجرة غير الشرعية.