افتتح إيهاب نصر السفير المصري في روسيا، "أيام الثقافة المصرية في روسيا" التي ينظمها المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالاشتراك مع مكتبة الأدب الأجنبي في العاصمة موسكو، وحضر الحفل مساعد وزير الخارجية الروسية لشؤون إفريقيا أوليج أوزيروف، وأعضاء سفارة جمهورية مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالثقافة المصرية والعربية بشكل عام، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك الروسية".

"نصر": هذه الفعالية محاولة لمواكبة النمو السريع في العلاقات بين البلدين

وتتضمن فعالية الأيام الثقافية المصرية في المكتبة 6 معارض، منها معرض للكتب، ولوحات ومستنسخات من الآثار المصرية، ومائدة مستديرة للحديث عن الكتب الروسية التي يقرأها المصريون وبالعكس، بالإضافة إلى محاضرات مختلفة عن الحضارة والسينما المصرية والترجمة واللغة الروسية في مصر، وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" قال السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، إن هذه الفعالية هي جزء من الجهود التي تحاول دائما السفارة بذلها وتنظيمها لتقديم الثقافة المصرية إلى المواطن الروسي، بالإضافة إلى تقديم الثقافة الروسية إلى المواطن المصري".

وأضاف السفير المصري: هذه الفعالية هي محاولة لمواكبة النمو السريع في العلاقات المصرية الروسية، والتي شهدت في الأعوام القليلة الماضية بالذات نموا كبير جدا في كافة المجالات، فلا يمكن أن يقف المجال والثقافي والإنساني بشكل عام متأخرا وبعيدا عن باقي المجالات، بل على العكس من الطبيعي أن يكون في طليعة هذه المجالات، مشيرا إلى تميز العلاقات المصرية الروسية وتابع نصر قائلا: نحن دائما نطمح إلى المزيد، وما تم تحقيقه في المجال الاقتصادي والاستثماري والتعاون التجاري كبير جدا، ولكن ما زال هناك الكثير من الإمكانات لدى روسيا ومصر، والتي يمكن ويجب علينا العمل لتوظيفها بشكل يحقق مصالح مباشرة للاقتصادي وللشعبين المصري والروسي.

وأوضح السفير نصر: ما زال هناك الكثير من الجهد والعمل لإنجازه في مجال التعاون الثقافي والتعليمي، فهناك المجال الفني والأوبرا والموسيقى والسينما، وكل هذه المجالات نعمل عليها، وكلها واحدة وتحوي مساحات كبيرة من التطلعات تستحق المحاولة"، فيما تحدث المستشار الثقافي لمصر في موسكو، محمد نصر الجبالي، للوكالة الروسية، حول السبب وراء هذه الفعالية، قال: العلاقة المصرية الروسية علاقة وطيدة وتاريخية، وكان من المهم جدا أن نختم هذا العام بفعالية كبيرة عن مصر، لا سيما أن العام القادم هو عام التعاون الإنساني المصري الروسي، والذي سيشهد العديد من الفعاليات على مدى العام.

الجبالي: الجانب الروسي سيقوم بفعاليات مشابهة في المراكز الثقافية الناشطة في مصر

وأضاف الجبالي، "كنا حريصين على أن تكون هذه الفعالية قوية جدا من ناحية الندوات والمحاضرات واللقاءات، وعرض الكتب والحديث عن السينما وعروض الأفلام، كما سنقدم ورش تدريب للغات المصرية المختلفة، بحيث تلبي مطالب المواطن الروسي العاشق لمصر، مشيرا إلى الإقبال الكبير والاهتمام الكبير الذي شهده الافتتاح، وهذا ما يساعد على تكرار هذه الفعالية في أكثر من مدينة روسية خلال العام القادم".

وأكد الجبالي، أن المكتب الثقافي لجمهورية مصر العربية ينوي تنظيم العديد من الفعاليات المشابهة خلال عام 2020، في المجال الثقافي والعديد من المجالات الأخرى كالسياحي والتعليمي وكل ما يتعلق بالإنسانيات، مؤكدا أن الجانب الروسي سيقوم بفعاليات مشابهة في المراكز الثقافية الناشطة في مصر، كما سيكون هناك فعاليات مشتركة ومهرجانات ولقاءات عمل بين العلماء والباحثين والمستشرقين في الجانبين في مختلف المجالات.