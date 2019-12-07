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تخفيض فائدة الإقراض من صندوق المال العامل بـ"الإسكان"

تخفيض فائدة الإقراض من صندوق المال العامل بـ"الإسكان"

الشمس ونهاية العالم.. سيناريوهات كوكب الأرض في "أحداث النهاية"

الشمس ونهاية العالم.. سيناريوهات كوكب الأرض في "أحداث النهاية"

"مش بتدفي".. أضرار اللحى والشوارب في فصل الشتاء

"مش بتدفي".. أضرار اللحى والشوارب في فصل الشتاء

"القومي للإدارة" يعقد حلقة بعنوان "تفعيل وحدات المراجعة الداخلية"

"القومي للإدارة" يعقد حلقة بعنوان "تفعيل وحدات المراجعة الداخلية"

الخشت يكرم "شهاب" و"عصفور" بعد حصولهما على جائزة النيل  

الخشت يكرم "شهاب" و"عصفور" بعد حصولهما على جائزة النيل  

وارسو تسعى لشراء معسكر الموت النازي الألماني

وارسو تسعى لشراء معسكر الموت النازي الألماني

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قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

للحالات المرضية.. خطوات تعديل وحدتك السكنية من دور أعلى للأرضي

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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