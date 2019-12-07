اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية، على مواصلة الحوار مع بيونج يانج، وفق ما أعلنت سيول، اليوم، وأشار الطرفان إلى أن الوضع بات خطيرا.

وتجمدت المفاوضات بشأن نزع أسلحة بيونج يانج النووية منذ انهيار قمة هانوي، في فبراير الماضي، بينما يزداد الضغط مع اقتراب مهلة حددتها كوريا الشمالية لواشنطن بحلول نهاية العام؛ لتقديم تنازلات.

كانت المحادثة التي استمرت نصف ساعة، أول حديث بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي، منذ التقائهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مكتب كوريا الجنوبية الرئاسي كو مين جانج، إنّ الزعيمين تشاركا تقييمًا بأن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية خطير.