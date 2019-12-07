"نيسان" تفوز بجائزتين في مسابقة سيارات اليابان 2019 - 2020

فازت شركة نيسان اليابانية بجائزتين مرموقتين كجزء من مسابقة سيارة اليابان للعام 2019 - 2020، حيث فازت نيسان دايز الجديدة كليا بجائزة Small Mobility، وحصلت نيسان Skyline مع ProPILOT 2.0 على جائزة أفضل ابتكار.

وقال أساكو هوشينو نائب الرئيس التنفيذي في نيسان، إن نيسان تتشرف لقبول هذه الجوائز التي صوتت عليها لجنة تحكيم سيارة اليابان الموقرة، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للشركة.

وأضاف هوشينو: "لقد حاز نيسان دايز وسكايلاين على استحسان العملاء اليابانيين، وتثبت هذه الجوائز قوة منتجاتنا وتقنياتنا، سيلهموننا لمضاعفة جهودنا لجذب المزيد من العملاء وتقديم المزيد من المنتجات الرائعة التي يمكن أن تقدمها نيسان ذكاء فقط"، مشيرا إلى أن Nissan Intelligent Mobility رؤية الشركة لتغيير كيفية تشغيل المركبات وقيادتها وربطها بالمجتمع.

وتتميز نيسان دايز الجديدة بأبعاد خارجية تخلق إحساسًا قويًا بالثقة، ويوفر التصميم الداخلي رفاهية فاخرة تتجاوز المستوى المعتاد لقطاع السيارات، وتعزز منصة السيارة المطورة حديثًا الطاقة والأداء وكفاءة استهلاك الوقود، وتعتبر Dayz أيضًا أول سيارة تقدم نظام مساعدة السائق المتقدم ProPILOT من نيسان، ونظام الإبلاغ التلقائي المتقدم عن الحوادث SOS Call.

ويجهز الإصدار الهجين من نيسان سكايلاين الجديد بـ ProPILOT 2.0، المصمم للقيادة على الطريق السريع من منحدر إلى منحدر، ويتعامل ProPILOT 2.0 مع نظام الملاحة الخاص بالمركبة؛ للمساعدة في مناورة السيارة، وفقًا لطريق محدد مسبقًا على الطرق المحددة، ويتيح النظام أيضًا القيادة غير اليدوية في أثناء التنقل بحارة واحدة، ما يساعد السائق في المرور وتحويل الحارات والخروج من الحارة.

كما أن الجديد في Skyline، هو محرك VR30DDTT V6 ثنائي السعة 3.0 ليتر، والذي يبلغ إنتاجه 400 حصانٍ، وهو الأكثر عرضًا على الإطلاق في تاريخ الطراز البالغ 62 عامًا.